Главный санврач Ляшко объяснил, почему не тестируют бессимптомных пациентов: Рекомендации ВОЗ и опыт других стран

Об этом на пресс-брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы работаем по такому алгоритму. Если будет необходимо, мы изменим модель тестирования. Буквально недавно итальянские медики в средствах массовой информации просили людей без симптомов не обращаться за тестированием. Поскольку лаборатории не успевают работать и медики не успевают проводить тесты тем, кто не имеет симптомов, но считает, что может быть инфицированным. Это больше нужно для понимания эпидемиологической ситуации" , - говорит Ляшко.

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