Коронавирус у военного пенсионера, госпитализированного в Киеве, не подтвержден

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По результатам исследований, поступивших из Киевского городского лабораторного центра заболевания коронавирус не подтвержден", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным контролем с диагнозом пневмония и получает все необходимое лечение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском военном госпитале проверяют на наличие заболевания коронавирусом Covid-19 пенсионера Министерства обороны Украины.

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