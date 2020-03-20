Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в письменном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ограничительные меры ЕС сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта и повлекли за собой потери для России. Мы четко установили связь между продолжительностью экономических санкций против России и полным выполнением Минских соглашений", - сказал Боррель.

При этом он считает, что ограничительные меры ЕС повлекли для России очевидные как экономические, так и политические потери, а также "помогли увеличить затраты на интервенцию в Украине и ограничили дальнейшее использование военного потенциала в Украине".

"Мы регулярно пересматриваем все наши санкции. Их будут оценивать, исходя из событий на местах и исходя из очевидных изменений в политике России", - констатировал глава европейской дипломатии.

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Боррель подчеркнул, что реализация Минских соглашений остается "ключевым условием для любых существенных изменений в отношениях ЕС и России". "ЕС готов вернуться к более конструктивным отношениям с Россией только в том случае, если в разрешении ее конфликта с Украиной появится явный прогресс", - напомнил он позицию ЕС.

В то же время Высокий представитель указал, что в ответ на агрессию России против Украины и незаконную аннексию Крымского полуострова в 2014 году ЕС согласовал рамки политики в отношении России, включающие пять основных принципов. "Эти политические рамки дают нам возможность проявить настойчивость и в то же время взаимодействовать с Россией в сферах, где есть четкие интересы ЕС", - охарактеризовал он подход Брюсселя к Москве.

По словам Борреля, встречаясь с представителями российского правительства на всех уровнях, "мы всегда говорим, что если удастся добиться прогресса в ситуации с Украиной, это откроет путь для более глубокого осмысления наших отношений". "Сильная и эффективная Европа соответствует интересам России. Так же, как и в наших интересах видеть стабильную и процветающую Россию. Россию, которая существует в мире с самой собой и со своими соседями", - подчеркнул Высокий представитель.

Он также еще раз напомнил, что в отношении Крыма ЕС придерживается четкой позиции непризнания незаконной аннексии, которая является нарушением международного права.