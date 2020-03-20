Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун

Об этом на странице в сети Facebook сообщила экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, чтобы у нас была вакцина, ее надо не просто разработать, а клинически исследовать и зарегистрировать. А на это нужно время.

"Вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают одновременно несколько научных групп, производителей в ряде стран. Есть более десятка "вакцин-кандидатов". Политики и владельцы бизнесов заявляют, что вакцина будет через несколько месяцев. Ученые же и должностные лица говорят о годе или даже полтора, ведь вакцину надо исследовать в соответствии с определенной процедурой, которая при стандартных условиях предполагает три фазы клинических исследований. К тому времени пандемия может продолжаться или начаться очередная "волна" пандемии", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что многие вакцины сейчас на нулевой стадии - исследования на животных, ведь иммунная система работает у всех млекопитающих по одним и тем же принципам.

"Хоть принципы работы иммунной системы у млекопитающих подобны человеческой, несмотря на определенные различия нашего организма от других млекопитающих, неправильно переносить все результаты исследования на людей. Поэтому следующий этап - первая фаза исследований - уже проходит на малой группе людей. Здесь проверяют безопасность и иммуногенность вакцины. То есть формирует ли она иммунный ответ вакцине, и какие частые побочные реакции могут быть. Такие исследования начали на этой неделе несколько исследовательских центров", - объяснила она.

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Во время второй фазы исследуют несколько сотен вакцинированных людей и определяют оптимальные схемы вакцинации и, опять же, изучают безопасность вакцины. Третья фаза клинических исследований вакцины предусматривает тот же анализ безопасности, но самое главное - эффективности, но на нескольких тысячах добровольцев.

По словам Супрун, уже опубликованы протоколы нескольких клинических исследований (то есть то, что планируют делать дальше) и на днях несколько исследовательских центров вакцинировали первых добровольцев.

"За последние 20 лет, то есть текущее столетие, это уже третья вспышка, вызванная коронавирусами, которые "перетекли" к нам от животных. Надеемся, полученные знания об этих вирусах позволят найти лучшее решение по предотвращению распространения инфекции. Эта ситуация - очень красноречивое подтверждение тому, что лучше вакцинироваться, чем самоизолироваться, потерять работу, погубить экономику в стране и все равно заболеть. Что уж говорить, вакцинироваться надо всегда, от старых инфекций, и от новых", - подытожила она.

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