Степанов привез в Одессу защитные костюмы для медиков и маски

Средства индивидуальной защиты Максим Степанов передал врачам одесской "экстренки", городской инфекционной и областной больниц.

"Огромное спасибо вам, врачи и медсестры, за ту работу, которую вы делаете. Спасибо за сохранение нашего здоровья. За то, что сегодня мы как раз благодаря вам чувствуем себя защищенными, потому что понимаем: пока вы в строю, у этой болезни есть достойный противник", - написал политик на своей странице в фейсбуке.

Заметим, в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19, из них 3 летальных: Черновицкая обл. - 15 (1 летальный), Житомирская - 2 (1 летальный), Киевская - 2, Донецкая - 1, Ивано-Франковская - 1 (летальный), Днепропетровск - 2, Киев - 3 случая.

Волонтеры бьют тревогу, говорят, что уже сейчас понятно, что в украинских больницах катастрофически не хватает как аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так и средств индивидуальной защиты для медперсонала. В частности, в Одессе запас одноразовых костюмов биологической защиты - 150 штук при потребности в 7900 в сутки.

Напомним, ранее Максим Степанов нашел и передал Одесской инфекционной больнице аппарат ИВЛ, без которого спасти тяжелых больных коронавирусом просто невозможно.