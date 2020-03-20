В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта по состоянию на 15:00, передает Цензор.НЕТ.

Так, уже прибыли самолеты из Брюсселя, Тель-Авива, Ла-Романы, Шарджи, два из Дубаи и шесть самолетов из Шарм-эль-Шейха.

Также 20 марта ожидаются еще один рейс из Шарм-эль-Шейха, Дубаи, Ларнаки, Тель-Авива, Франкфурта, Амстердама и Брюсселя.

Согласно информации, из Борисполя запланировано по одному рейсу в Лондон, Париж, Стамбул, Дубай и Шарджи.





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