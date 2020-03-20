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20.03.20 15:05

В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа

В международный аэропорт Борисполь 20 марта прибыли 12 самолетов с украинцами из Бельгии, Израиля, Доминиканской Республики, Египта и ОАЭ.

В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта по состоянию на 15:00, передает Цензор.НЕТ.

Так, уже прибыли самолеты из Брюсселя, Тель-Авива, Ла-Романы, Шарджи, два из Дубаи и шесть самолетов из Шарм-эль-Шейха.

Также 20 марта ожидаются еще один рейс из Шарм-эль-Шейха, Дубаи, Ларнаки, Тель-Авива, Франкфурта, Амстердама и Брюсселя.

Согласно информации, из Борисполя запланировано по одному рейсу в Лондон, Париж, Стамбул, Дубай и Шарджи.

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В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа 02

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