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20.03.20 15:16

Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте

Сегодня, Шевченковским районным судом города Киева было рассмотрено дело о нарушении правил карантина людей.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 000 грн.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий.

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