Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.03.20 15:23

"Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - "слуга народа" Лерос о своем увольнении

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности своего внештатного советника, отреагировал на свое увольнение.

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в сети Facebook нардепа Лероса.

"Вижу что Ермак прочитал мое интервью )))", - говорится в сообщении.

Вижу, что Ермак прочитал мое интервью, - слуга народа Лерос о своем увольнении 01

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Позже ряд депутатов фракции "Слуга народа", среди которых был Гео Лерос, просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В интервью Цензор.НЕТ нардеп Лерос раскритиковал подписанные главой Офиса Президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса".

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса с должности внештатного советника президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100