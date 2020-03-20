Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств, - СМИ

Об этом пишет "Дело", передают Українські новини.

Как сообщает источник в правительстве, такое решение Кабмин может принять на заседании в пятницу.

При этом, единственным почтовым оператором, который получит такое право, станет государственная компания "Укрпочта".

Сейчас доставка лекарственных средств почтой, как и их продажа в онлайн-магазинах, в Украине запрещены.

Как сообщалось, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2538 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счет госбюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что борьба с коронавирусом сегодня является важнейшей задачей правительства.