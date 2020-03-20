Банкам запретили ограничивать выплату депозитов, - НБУ

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения (по депозитам. - Ред.), срок которых истек. То есть, если у вас закончился депозит, можете делать с ним все что угодно: продлить, снять", - сказал Смолий.

Он отметил, что НБУ не будет вводить ограничения на работу банковской системы.

Как сообщалось, по итогам первого месяца 2020 сохранилась тенденция роста суммы вкладов физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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По состоянию на 1 февраля 2020 физлица (в т.ч. физические лица - предприниматели) держали в банках 487,3 млрд грн, что на 12,8 млрд грн больше, чем на начало января 2020 года. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2020 года: вклады в национальной валюте - 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн в месяц), вклады в иностранной валюте - 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн в месяц).