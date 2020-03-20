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20.03.20 15:35

Банкам запретили ограничивать выплату депозитов, - НБУ

Национальный банк Украины запретил банкам ограничивать выплату депозитов, срок которых истек.

банк

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения (по депозитам. - Ред.), срок которых истек. То есть, если у вас закончился депозит, можете делать с ним все что угодно: продлить, снять", - сказал Смолий.

Он отметил, что НБУ не будет вводить ограничения на работу банковской системы.

Как сообщалось, по итогам первого месяца 2020 сохранилась тенденция роста суммы вкладов физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте на Цензор.НЕТ: НБУ начал пополнять кассы банков наличной валютой

По состоянию на 1 февраля 2020 физлица (в т.ч. физические лица - предприниматели) держали в банках 487,3 млрд грн, что на 12,8 млрд грн больше, чем на начало января 2020 года. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2020 года: вклады в национальной валюте - 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн в месяц), вклады в иностранной валюте - 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн в месяц).

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