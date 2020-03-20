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20.03.20 16:04

С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора

По факту гибели военнослужащего Вооруженных Сил Украины вблизи города Попасное Луганской области прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по ч.3 ст. 258 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет 3 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, процессуальное руководство - управление надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, областной прокуратуры.

С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", вчера военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение в результате выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ.

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе динамика неутешительна: погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.

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Как сообщили "Цензор.НЕТ" в ОГП, в первом квартале прошлого года в Донецкой области были убиты 26 военнослужащих и один гражданский, ранены – 144 и 3 гражданских. В этом году убиты 29 военнослужащих, ранены 125 военнослужащих и один гражданский.

В Луганской области, в прошлом году – 7 человек убиты, ранены - 75, в этом – погибли уже 12 человек, ранены - 57.

Все уголовные производства по этим фактам находятся под контролем Офиса Генерального прокурора.

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