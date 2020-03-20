"Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть

Об этом заявил президента США Дональд Трамп на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это очень опустошительно для России, потому что если посмотреть, вся их экономика основана на этом, а сейчас - самые низкие цены на нефть за десятилетие, поэтому это опустошительно для России. Я бы сказал, что это очень плохо для Саудовской Аравии, но они в борьбе, битве за цену, за добычу. В подходящее время я вмешаюсь ", - цитирует заявление президента США Reuters.

Низкие цены на нефть выгодны для потребителей, заметил Трамп во время брифинга. Ранее он объявлял о планах США купить нефть для резервов. В то же время падение цен на нефть вредит конкурентоспособности добычи сланцевой нефти в США.

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На этой неделе ряд американских законодателей от Республиканской партии обратилась с письмом к Саудовской Аравии с призывом к стабилизации цен.

Напоминаем, после того, как Россия не согласилась на предложение ОПЕК увеличить ограничения на продажу нефти, Саудовская Аравия заявила об отказе от ограничений начиная с апреля. Это и падение спроса на нефть, на фоне распространения эпидемии коронавируса, подтолкнуло мировые цены до самых низких уровней за почти двадцать лет.

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