Украина не будет ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции на время карантина, - замминистра Качка

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно мяса птицы, зерна, растительного масла и других товаров, в которых Украина является лидером экспорта в мире, такой запрет вводиться не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

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Он отметил, что в выступлении президента от 16 марта действительно прозвучал тезис о необходимости запретить экспорт основных товаров, однако этот тезис имел гуманитарный характер и касался наличия основных продуктов на полках супермаркетов.

При этом Качка подчеркнул, что вопросы наличия этих продуктов на внутренних рынках министерство будет решать через диалог с производителями и ритейлерами.

"Мы видим, что все основные производители наоборот готовы усиливать доставку к местам реализации продукции, чтобы избежать какого-либо дефицита", - сказал он.

"С другой стороны, мы анализировали товары, нехватка которых возможна на внутреннем рынке - это хлеб, гречка и сало. Эти продукты в принципе не экспортируются и нет смысла вводить запрет, так как они рассчитаны на внутреннее потребление", - добавил Качка.