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20.03.20 16:54

Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс

Мэр Харькова Геннадий Кернес просит открыть метрополитен, который из-за карантина в Украине был закрыт решением правительства.

Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс

Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

В обращении Кернеса к премьеру Денису Шмыгалю говорится, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50% общего объема пассажирских перевозок в городе. При этом за последние три дня в Харькове карантинные ограничения на наземном транспорте привели к протестам и блокированию транспортных магистралей.

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Кроме того, Кернес утверждает, что в городе транспортный коллапс из-за того, что водители отказываются от выхода на работу после наложенных штрафов за перевозку более 10 пассажиров. В связи с этим он просит пересмотреть решение Кабмина и восстановить работу метрополитена.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в документе.

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