Политзаключенный Мустафаев требует проверить его на коронавирус, - омбудсмен Денисова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Денисовой.

"Российские власти в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции уже более двух недель не оказывает никакой медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины Серверу Мустафаеву и Эрнесу Аметову", - отметила Денисова.

По словам омбудсмена, несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, украинских политзаключенных Сервера Мустафаева и Эрнеса Аметова доставили в Южный окружной военный суд России.

Денисова отметила, что Мустафаев подал ходатайство в суд с требованием провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус, и установить точный диагноз состояния его здоровья. Однако в настоящее время медицинская помощь украинскому политзаключенному не была предоставлена.

В связи с нарушением прав украинских политзаключенных омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с призывом немедленно обеспечить проведение диагностику состояния здоровья граждан Украины, а также призвала международных правозащитников повлиять на Россию.

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