По "делам Майдана" сообщено о подозрении бывшему руководителю подразделения МВД, - Офис генпрокурора

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
"По версии следствия, указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.