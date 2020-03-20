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20.03.20 17:35

По "делам Майдана" сообщено о подозрении бывшему руководителю подразделения МВД, - Офис генпрокурора

20 марта, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, следователями ГБР сообщено о подозрении в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 мирных собраний граждан на Майдане Незалежности бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"По версии следствия, указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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