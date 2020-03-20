Женщина, умершая от коронавируса в Ивано-Франковске, ранее ходила на работу и в поликлинику

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

В Ивано-Франковске пытаются разыскать и изолировать всех, с кем контактировала 56-летняя женщина.

Весь медперсонал, с которым она взаимодействовала при походе в поликлинику, и их родственники - отправлены на самоизоляцию. Помещение поликлиники, кабинет и коридоры, дезинфицируют.

Женщина работала на одном из предприятий в городе. Там, в частности, производят сухой яичный порошок. Сейчас оно закрыто на карантин. Кем именно она там работала и имела ли доступ непосредственно к готовой продукции, пока неизвестно.

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Кроме того, в специальный бокс госпитализировали мужа женщины как контактное лицо. Хотя никаких симптомов коронавируса у него пока нет. Медики предполагают, женщина могла подхватить вирус именно от него, потому что муж недавно вернулся домой из Чехии.

"Также отобран мазок у возможно контактного сына. И сегодня отправлен в вирусологическую лабораторию Киева ", - рассказал директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра Роман Савчук.

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Похоронена женщина будет с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

Женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, умерла в Ивано-Франковске 19 марта. С подозрением на коронавирус госпитализировали 15 горожан. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит ввести в Украине чрезвычайное положение.