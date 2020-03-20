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20.03.20 18:32

Католическая церковь разрешила отпускать больным коронавирусом грехи на расстоянии

Также грехи могут быть прощены медикам, тем, кто ухаживает за больными коронавирусом родственниками и тем, кто молится о скорейшем завершении пандемии.

исповедь

В пятницу, 20 марта, Ватикан опубликовал соответствующий декрет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Для того, чтобы получить прощение грехов, нужно прочитать определенное количество молитв или принять участие в важных богослужениях онлайн.

Те, кто молится за благополучие медиков, также обязаны читать Библию "не менее получаса".

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Указ Ватикана был издан на следующий день после того, как Италия обогнала Китай по наибольшему числу смертей от коронавируса. От COVID-19 там умерли 3400 человек, всего инфицированы более 41 тысячи граждан. Один случай заражения подтвержден на территории Ватикана.

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