Трое украинских воинов ранены с начала суток 20 марта, враг нарушил перемирие 8 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Широкино - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:
вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин;
неподалеку Луганского - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - с ручного противотанкового гранатомета;
рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 10 мин.
Подразделения Объединенных сил, которые держат оборону, использовали дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов три военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно была предоставлена надлежащая медицинскую помощь".