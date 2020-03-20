Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

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Председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их течение.