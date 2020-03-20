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20.03.20 19:35

Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль

Упрощенный порядок закупок будет действовать до 19 апреля.

Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров вечером 20 марта. Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил о нем в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т.д.)", — сказано в сообщении.

При этом бюджетные средства будут расходоваться прозрачно и контролируемо, потому что договор о закупке вместе со всеми приложениями нужно будет загрузить в электронную систему.

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"Такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения, учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19", — написал Шмыгаль.

Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль 01
Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль 02

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