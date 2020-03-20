"Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха", - в новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха (Ф. Рузвельт)



Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Эксклюзивное прямое включение Премьер-министра Дениса Шмыгаля с заседания Кабинета министров



Антон Геращенко, Заместитель Министра внутренних дел;

Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины;

Юлия Ковалив, заместитель Председателя Офиса Президента Украины;

Екатерина Рожкова, Заместитель Председателя Национального банка Украины;



Олег Ляшко, Лидер Радикальной партии;

Даниил Гетьманцев, народный депутат, "слуги народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Виталий Кличко, Мэр Киева;

Андрей Садовый, Городской председатель Львова;

Геннадий Труханов, Мэр Одессы;

Борис Филатов, Мэр Днепра;



Александр Данилюк, Министр финансов Украины (2016 - 2018), Секретарь СНБО (май - октябрь 2019)

Борис Марков, Председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ";

Дмитрий Сероухов, Генеральный директор "Join UP!", Советник генерального директора авiакомпанii "SkyUp";

Они говорят, а решает народ.