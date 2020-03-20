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20.03.20 19:37

"Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха", - в новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с коронавирусом

В пятницу, 20 марта в 21:00 в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят Какие меры принимает правительство для защиты обычных украинский? Как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавируса? Как карантинные мероприятия влияют на предпринимателей? Эффективны действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха (Ф. Рузвельт)


Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Эксклюзивное прямое включение Премьер-министра Дениса Шмыгаля с заседания Кабинета министров


Антон Геращенко, Заместитель Министра внутренних дел;

Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины;

Юлия Ковалив, заместитель Председателя Офиса Президента Украины;

Екатерина Рожкова, Заместитель Председателя Национального банка Украины;


Олег Ляшко, Лидер Радикальной партии;

Даниил Гетьманцев, народный депутат, "слуги народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Виталий Кличко, Мэр Киева;

Андрей Садовый, Городской председатель Львова;

Геннадий Труханов, Мэр Одессы;

Борис Филатов, Мэр Днепра;


Александр Данилюк, Министр финансов Украины (2016 - 2018), Секретарь СНБО (май - октябрь 2019)

Борис Марков, Председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ";

Дмитрий Сероухов, Генеральный директор "Join UP!", Советник генерального директора авiакомпанii "SkyUp";

Они говорят, а решает народ.

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