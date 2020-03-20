Всплеска обращений по случаям домашнего насилия в связи с карантином пока нет, но мы разработали план безопасности для потенциальных жертв, - замминистра МВД Павличенко

В комментарии Цензор.НЕТ заместитель министра внутренних дел Катерина Павличенко отметила, что на такие вызовы кроме специальных мобильных групп будут выезжать и другие подразделения Нацполиции.

"По нашему мнению, в группе риска сейчас находятся не только семьи, где ранее были зафиксированы случаи домашнего насилия, но и те, где кто-то временно потерял работу или заработок, семьи со сложной финансовой или жилищной ситуацией или семьи, где есть пожилой/недееспособный человек. Все это, умноженное на психологическое давление в период карантина, может вызвать агрессию и напряжение в семье. Около 70% женщин, ведь именно они чаще всего выступают в таких случаях пострадавшей стороной, убеждены, что насилие – это только когда тебе бьют, но это не так. Все начинается с психологического давления, когда абьюзер вас унижает.

В условиях карантина, полиция будет продолжать реагировать, ничего не изменилось. Но вместе с тем, мы понимаем, что в нынешних условиях, человеку, подвергающемуся домашнему насилию, может быть сложнее об этом сообщить по телефону. Поэтому, если есть потенциальная угроза, лучше обезопаситься заранее, подумать, куда можно уйти от абьюзера. Если нет такой возможности, то хотя бы предупредить кого-то из родственников, подруг, что может возникнуть критическая ситуация и вы не сможете говорить по телефону. Но вы можете, к примеру, написать в соцсети, в смс об этом или сообщить каким-либо другим альтернативным способом третьим лицам. Чтобы они обратили внимание и помогли, - отметила Катерина Павличенко. – Нужно поговорить с ребенком, объяснить ему, как вести себя при подобных обстоятельствах. Мы распишем все эти шаги, чтобы люди могли ими воспользоваться, как планом безопасности".

Она также подчеркнула, что количество звонков на "горячую линию" и спецлинию "102" на сегодняшний день не увеличилось. Поэтому сейчас нет оснований говорить, что есть рост таких случаев. "Мы понимаем, что домашнее насилие является проблемой нашего общества и сейчас не теряет своей актуальности", - говорит замминистра.

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По ее словам, в момент острого конфликта жертва должна постараться быстро выйти из закрытого помещения (кухни, ванной комнаты, гаража), помещения, где есть острые, небезопасные предметы. Если на шее есть украшения и аксессуары (бусы, шарфы, цепочки) – их нужно быстро снять. Это может реально спасти жизнь.

И конечно, будет правильным, заранее продумать вариант, как быстро выбраться из дома, если критическая ситуация все-таки возникнет.

Если вы знаете, что среди ваших соседей есть проблемные семьи, в том числе и с недееспособными или пожилыми людьми, то став свидетелем возможного домашнего насилия, сразу же звоните в полицию. Так вы сможете спасти им здоровье, а может и жизнь.

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Номера телефонов, которые могут пригодиться:

Горячая линия для пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей - 15-47

Национальная детская горячая линия - 0 800 500 225, 116 111 (с мобильного)

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия - 0 800 500 005, 116 123 (с мобильного)

Горячая линия бесплатной правовой помощи - 0 800 213 103