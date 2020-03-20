Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому

Обращение к президенту опубликовала в Фейсбуке Юлия Ганюк, информирует Цензор.НЕТ. Она напомнила, что Владимир Зеленский 18 марта обещал, что украинцы уже в этот день вернутся домой со Шри-Ланки.

"На острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры у туристических операторов или прилетели самостоятельно, среди которых также немало маленьких детей и пожилых людей. Мы рассеяны по разным гостиницах и у многих из нас уже закончились сроки путевок. Мы выживаем за свой счет, а поскольку мы не рассчитывали на такой форс мажор, то и денег у многих из нас практически не осталось", — написала она.

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Ганюк отметила, что украинцы на Шри-Ланке сотрудничают с Посольством Украины в Индии, сформировали списки "застрявших", сплоченные и готовы оперативно и активно помогать вернуть их домой.

"Ситуация требует лишь трех ваших личных распоряжений, чтобы позволить 3-4 самолетам пересечь границы Украины и Шри-Ланки и вытащить нас отсюда, поскольку регулярные рейсы были отменены из-за Вашего решения", — считает украинка.

По словам Ганюк, на острове каждый день ухудшается эпидемиологическая ситуация и ситуация с безопасностью.

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"Сегодня, 20 марта, с 18.00 на Шри-Ланке ввели комендантский час, который продлится до понедельника, 23 марта, 06.00 утра. Это четкий сигнал действовать немедленно!", — отметила она.



