За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на статистику правительства Италии.

Таким образом, в целом по стране от коронавируса умерли 4032 человека - это наибольшее количество погибших от него во всех других странах мира.

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Количество инфицированных SARS-CoV-2 в Италии за день выросло с 41035 до 47021. При этом 5129 человек вылечились, впрочем 2655 находятся в реанимации.

Отметим, что 19 марта в Италии впервые зафиксировали более умерших от COVID-19 - формы пневмонии, вызываемой коронавирусом, - чем в Китае, где вирус зафиксировали впервые.