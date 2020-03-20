У четверых молдаван, недавно посещавших Почаевскую лавру, выявили коронавирус, – Додон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня протестировали анализы 90 человек. В результате у нас 17 случаев заражения COVID-19. В 12 случаях - это заражение внутри страны, в том числе восемь случаев в Кишиневе. Также есть 5 случаев ввоза инфекции. Из Украины - 4 случая и 1 случай из России. В общей сложности, с 7 марта по настоящее время у нас зарегистрировано 66 случаев инфекции COVID-19", - заявила министр после ежедневного заседания чрезвычайной комиссии по вопросам общественного здравоохранения.

Президент Молдовы Игорь Додон, который также принимал участие в заседании, выразил сожаление, что и после введения "красного кода" и режима чрезвычайного положения некоторые граждане выезжали за рубеж.

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"Так, группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус. Мы закрыли границы. Я убедительно прошу всех оставаться дома и ни в коем случае не выезжать из страны", - заявил Додон.

Он сказал, что динамика распространения заболевания в Молдове оказалась менее страшной, чем прогнозировали специалисты.

"Это значит, что принятые меры дают результаты. Но нет повода для самоуспокоения. В следующие дни специалисты прогнозируют несколько сот случаев инфицирования. Это реальность, мы к ней готовы. Власти подготовлены ко всем сценариям, у нас есть все необходимое для этого", - подчеркнул Додон.

Ранее парламент Молдовы принял решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны на период с 17 марта до 15 мая в связи с пандемией коронавируса. Всемирная Организация здравоохранения прогнозирует до 500 случаев заболевания в Молдовы. С 7 марта до сих пор зарегистрированы 66 случаев, один человек скончался, а двое - полностью вылечились.

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