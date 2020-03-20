Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области

Об этом временный исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области. Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике", - написал Володин.

Он добавил, что сегодня представители Киевской ОГА побывали в Киево-Святошинской центральной районной больницы в Боярке.

"Убедились, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен. Новые поступления будут в ближайшее время, о чем сообщу дополнительно", - отметил Володин.

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По его словам, вопрос с доставки медиков в больницу в области также уже решили.

Как сообщалось, по информации Минздрава, в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный); Житомирская область - 2 случая (1 летальный); Киевская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Днепропетровская область - 2 случая; Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный); г. Киев - 3 случая.

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