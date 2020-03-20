Зеленский пообщался с премьером Италии Конте: борьба с вирусом, возвращение украинцев домой и судьба нацгвардейца Маркива

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.

Владимир Зеленский и Джузеппе Конте согласились с важностью координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса.

Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности поставки продовольствия, медицинских препаратов и оборудования. Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товаротранспортного сообщение между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран.

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Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 Украинская, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта.

Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии Украинский Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым.

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Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни.

Стороны также обсудили меры по продлению политического диалога на высшем уровне и реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины в Итальянской Республики 7 февраля 2020.

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