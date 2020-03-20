Почти 30 тыс. граждан вернулись в Украину и еще столько же ожидают, - глава МИД Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже почти 30 тыс. вернулись в Украину и еще приблизительно такая же цифра наших сограждан ожидают на возвращение. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы они не просто возвращались, а чтобы это происходило безопасно, и чтобы проводились необходимые меры контроля", - сказал чиновник.

Кулеба отметил, что, к примеру, в пятницу в МИД Украины нашли решения для возвращения украинцев со Шри-Ланки. Кроме того, искали пути возвращения украинцев с острова Бали, Перу.

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"Мне тяжело сейчас сказать, сколько именно времени это займет, но мы ищем решения, которые помогут всем нашим гражданам оказаться в безопасности, и те из них, кто захотят вернуться в Украину, чтобы они имели такую возможность", - подчеркнул министр.