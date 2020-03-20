Два новых случая коронавируса зафиксированы на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Центра общественного здоровья.

В сообщении отмечается: "Подтверждено 29 случаев COVID-19, по состоянию на 20:00 20 марта.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (3), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1 ) области и. Киев (2).

Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:

Черновицкая - 5;

Днепропетровская - 2;

Житомирская - 1;

Харьковская - (1);

Львовская - (1);

г. Киев - 1.

Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750-ти образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц".

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