Два новых случая коронавируса зафиксированы на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Центра общественного здоровья.
В сообщении отмечается: "Подтверждено 29 случаев COVID-19, по состоянию на 20:00 20 марта.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (3), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1 ) области и. Киев (2).
Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:
Черновицкая - 5;
Днепропетровская - 2;
Житомирская - 1;
Харьковская - (1);
Львовская - (1);
г. Киев - 1.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750-ти образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц".