На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители получили информацию о том, что через таможенный пост "Чоп" Закарпатской таможни собираются переправить медицинские маски, которые сейчас запрещены на экспорт. Сегодня, 20 марта, во время прохождения таможенного контроля в автомобиле были обнаружены 80 тыс. медицинских масок, которые пытались вывезти в страны Европейского союза", - говорится в сообщении.

Так, протоколом осмотра места происшествия товар был изъят, а указанные материалы дела переданы в следственный отдел для предоставления правовой квалификации действий представителя коммерческой структуры.

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