Ввели комендантский час, работы нет, денег нет, - более 200 украинцев не могут вернуться на родину из Индии

Об этом написала в Фейсбуке находящаяся в Индии украинка Вероника Цукерман, информирует Цензор.НЕТ. У нее был билет на родину, но границы закрыли за 3 дня до вылета.

Вероника написала, что обратилась к консулу и зарегистрировалась в системе "ДРУГ". Ей сказали, что 20 марта может быть самолет, но никакого самолета нет, а украинцев призывают "ждать инструкций".

"Мне и таким, как я, украинцам придется сидеть в стране, где ввели комендантский час, где нет работы, денег. В чате украинцы просят у друг друга помощи и подселять к себе других потому, что много кто просто остался на улице", — написала она.

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Женщина привела цитату из разговора с горячей линией посольства: "К сожалению, несмотря на все наши усилия и требования прислать из Украины самолеты для эвакуации наших граждан остаются без результатов. Сейчас мы даже не имеем подтверждения, что такие спецрейсы будуть. У нас есть только ответ позавчера от Госавиаслужбы Украины, что изучается возможность эвакуации, сообщите количество и предоставьте списки тех, кто претендует на эвакуацию. Вот мы и готовим эти списки, и посылаем их с обновлениями в Украине каждый вечер", — процитировала беседу женщина.

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Брат Вероники, Станислав Корниенко, написал, что в общем Телеграм-чате, в котором объединились застрявшие в Индии украинцы, больше 200 человек, а желающих улететь на родину — еще больше.



