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20.03.20 21:59

Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что благодаря принятым Кабмином мерам, привезенное в страну медицинское оборудование можно будет растаможить за один день.

Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". 

Шмыгаль отметил, что сегодня на заседании Кабинета министров было принято решение о том, что был облегчен режим растамаживания и снят режим налогообложения для товаров медицинского характера, ввозимых в Украину. 

По его словам теперь "растаможить такой товар можно за один день".

Шмыгаль подчеркнул, что завтра ожидается прилет самолета из Китая, с медицинским оборудованием, которое будет растаможено по новым правилам. 

Премьер заявил о том, что сейчас обострилась конкуренция и за медицинское оборудование, и за средства индивидуальной защиты и даже за врачей, которым развитые страны предлагают лучшие условия работы. 

"Кругом ситуация одинаковая - не хватает медицинского оборудования, масок во всем мире", - резюмирова Шмыгаль.

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