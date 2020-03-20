Мэр Черновцов убежден, что в области нужно ввести чрезвычайное положение

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня принял для себя непростое решение - обратился к президенту Украины, уведомил премьер-министра и главу СНБО об этом обращении – о необходимости введения чрезвычайного положения на территории Черновицкого области", - сказал Каспрук.

По его словам , в регионе больше всего заболевших коронавирусом в Украине, у многих людей есть подозрение на заражение.

"Несколько небольших населенных пунктов, сел уже переведены решением областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в режим ограниченного въезда-выезда. Также есть большие проблемы с поставкой средств защиты и оборудования. Мы готовы закрывать мощности легкой промышленности и шить маски, но у украинских поставщиков на сегодняшний день нет запасов материалов", - рассказал Каспрук.

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В этом контексте он выразил убеждение, что именно государство должно контролировать сложившуюся ситуацию.

"Основные стратегические запасы материалов - медицинского оборудования, масок, биокостюмов, лекарственных средств - распределять в жестком режиме между теми регионами, где это наиболее необходимо. Необходимо привлекать дополнительные силы и средства для контроля общественного порядка", - подчеркнул мэр Черновцов.

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