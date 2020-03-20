"У нас забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат ИВЛ", - Филатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Филатов подчеркнул, что решение о временной отмене налога на недвижимость и налога наземлю привело к тому, что выполнение местных бюджетов сорвано.

По словам Филатова, только в Кривом Роге налоги за землю местного ГОКа составляют 80% местного бюджета. В городе Лозовая единственным источником местного бюджета была железная дорога.

"У на забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат искусственной вентиляции легких", - возмутился Филатов.

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Мэры крупных городов согласились со словами Филатова.

Мэр Кличко заявил, что он как Глава ассоциации мэров городов общается с мэрами разных городов. Он подчеркнул: "В Киеве много источников наполнения бюджета. Но ко мне обращаются мэры мелких городов, у которых налог на землю и налог на недвижимость - главный источник местного бюджета. Они спращивают "Как нам жить!?".

Мэр Одессы Труханов заявил, что Филатов прав и мэры городов "работают на износ" и не оглядываются ни на кого.

По словам мэра Львова Андрея Садового этот закон "требует доработки".

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