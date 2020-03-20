Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт канала.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

"БУК" — фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 11 марта публиковал список предприятий, продававших маски и респираторы в течение последних трех месяцев. ТОВ "БУК.ЮА" — 37-й пункт в этом списке.