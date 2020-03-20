Мертвым деньги не нужны, - Антон Геращенко не исключил введения чрезвычайного положения в стране. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Он отметил, что в ряде областей действует чрезвычайная ситуация.

"И если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса (на тот момент было подтверждено 28 случаев) тогда президент и И СНБО могут приянть решение о введении чрезвычайного положения", - подчеркнул Геращенко.

По его словам такой режим действует в Италии, Испании, Франции и Австрии и при этом режиме ограничивается выход граждан на улицу кроме как за продуктами или лекарствами. Свободно перемещаются только сотрудники критической инфраструктуры. Это меры чрезвычайные.

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Геращенко отметил, что мир стоит на пороге глобальной пандемии, которую можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918 – 1919 годах.

"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек", - предупредил Геращенко.

Он продолжил: Все это очень серьезно. И если вы предприниматель, который не закрывает магазин, не связанный с критической инфраструктурой, помните, что в магазин может зайти лицо, зараженное короновирусом, заразить вашего продавца, ваш продавец заразит вас, а у вас есть дома мама или папа, которым 80 лет, они могут заразиться и умереть. И подумайте в этот момент стоит ли эта упущенная выгода возможности жить и радоваться вместе со своими родными".

"Будьте сознательны! Посмотрите, что сейчас происходит в Италии, которая пропустила момент начала эпидемии или в Испании... Мы должны использовать тот момент, что мы раньше других спохватились и начали вводить жесткие карантинные меры. Да, страдает экономика. Но мертвым деньги не нужны", - резюмировал Геращенко.

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