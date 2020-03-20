Минобороны не может организовать питание военных по-новому, - Ukrainian Military Pages

Об этом говорится в материале Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководством Министерства обороны и командованием ВС Украины было принято решение по переводу на систему питания по Каталогу определенного количества воинских частей. Все остальные питаются с использованием аутсорсинга. Это система, которая предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой пищи на стол", - сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская.

Проблемой, которая неожиданно появилась после предыдущих докладов об успехах, оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.

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"Субъект хозяйствования лишь закупает продукты питания и доставляет их на место. Все остальные меры, в частности по хранению, приготовлению и подаче на стол обеспечиваются личным составом соответствующей службы воинских частей. Этот штат составляет несколько тысяч человек в войсках и на данный момент, в условиях вооруженного противостояния, отсутствует возможность выделять такое количество штатных должностей для сферы обслуживания", - заявили в Минобороны.

Напомним, что после первого заявления о срыве реформы питания, которую подали под соусом проблем из-за эпидемии коронавирусной инфекции, волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.

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До этого, реформу с июля 2019 года через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.