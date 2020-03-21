"Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заяил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Марков отметил: "Все наши работают в привычном графике. Более 900 магазинов работают в круглосуточном графике и мы, в отличии от других операторов не планируем менять график работы до тех пор, пока не будет распоряжения властей".

По его словам это дает возможность всем покупателям (это более 4 млн покупателей в сутки) осуществлять покупки в привычной для них форме и дает возможность людям, которые преживают за свое здоровье, прийти в магазин, когда там минимальная концентрация покуптелей, а именно ночью".

По его словам, после "ажиотажного всплеска спроса" начала недели магазины АТБ восстановили на складах все свои товарные запасы на складах, увеличили их практически в два раза, а "суммарный запас нашей логистической цепочки составляет практически 18 дней, а это склады плюс магазины", - подчеркнул Марков.

Также он сказал о том, что комапния ищет дополнительные склады для создания дополнительного запаса социальных товаров.

Он подчеркнул: "С точки зрения расходных материалопв и с точки зрения необходимиого оборудования мы приготовились к трехмесячной автономной работе вне зависимости от того, как будут разворачиваться обстоятельства".

"То есть в целом я могу заверить всех, что ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна с тенденцией к восполнению тех пустых полок, которые сформировались за несколько дней повышенного спроса",- подытожил Марков.

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