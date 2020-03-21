Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Израиле

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что 88-летни
По данным израильского Минздрава, на данный момент в стране зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом нового типа. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели - 15.
Напомним, в Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое запрещает жителям страны выходить из дома без необходимости.
й мужчина умер в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.