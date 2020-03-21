Ситуация легкая, динамика положительная, - мэрия Мариуполя о состоянии инфицированного коронавирусом

Об этом заявила заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В Мариуполе, как и был, один случай подтвержден, пациент с коронавирусом. Он находится на лечении в госпитальной базе Больницы скорой медицинской помощи и получает все необходимое лечение. На сегодня динамика положительная этого лечения, и ситуация легкая", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника. Принято решение о введение в области чрезвычайной ситуации, - ОГА

По словам заместителя мэра, инфицированный сразу самоизолировался и обратился в больницу после того, как заметил соответствующие симптомы. Именно это и позволило предоставить ему своевременную помощь.