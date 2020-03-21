За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные worldometers.info, передает Цензор.НЕТ.

В США за минувшие сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 5594 человека. Там также зарегистрировали 49 смертей.

В Италии за этот же период насчитали 5986 подтвержденных случаев заражения. Жертвами вируса стали 627 человек.

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В Германии число больных выросло на 4528 человек. Умерли 24. Сейчас страна приближается к отметке в 20 тысяч по количеству зарегистрированных случаев заражения.

За последние сутки Испания, Германия и США обогнали Иран по количеству больных. В Иране, в свою очередь, на коронавирус заразились 19644 человек, в том числе 1433 погибли (149 за минувшие сутки) и 6745 выздоровели.



