В Ивано-Франковской области второй случай COVID-2019 выявлен у прибывшей из Франции женщины: ее состояние удовлетворительное, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"На Прикарпатье подтвержден новый случай заболевания коронавирусом - у жительницы области, которая до этого находилась во Франции. Пациентка обратилась к семейному врачу с жалобой на несколько повышенную температуру тела. После опроса, пациентка была изолирована в больнице", - сказано в сообщении ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника. Принято решение о введение в области чрезвычайной ситуации, - ОГА

Так, на данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно, сухого кашля и других признаков коронавирусной инфекции у нее нет.

"Ее отец и двое детей больной, которые проживают вместе, находятся на самоизоляции. Следует также отметить, что результаты других трех тестов на коронавирус, которые сегодня поступили из Киева в область, были отрицательными", - отметили в ОГА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 марта зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в Киеве и 9 областях, а именно: Черновицкая - 25 (1 летальный, 1 выздоровел), г. Киев - 3, Киевская - 3, Днепропетровска - 2, Житомирская - 2 (1 летальный), Донецкая - 1, Львовская - 1, Тернопольская - 1, Харьковская - 1 и Ивано-Франковская - 2 (1 летальный).