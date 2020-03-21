Ушла из жизни Ирина Бекешкина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Фонда.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну.

Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами.

Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать.

Выражаем искренние соболезнования ее близким и родным".

Редакция Цензор.НЕТ также выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Эриковны.