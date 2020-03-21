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21.03.20 10:51

Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия

На фоне новых вызовов украинцы должны объединиться и поддержать друг друга. В особой поддержке сегодня нуждаются работники медицинских учреждений, которые фактически находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он сообщил, что партийные структуры "ЕС" в регионах уже начали волонтерскую деятельность - доставку продуктов и лекарств пожилым людям, которым особенно опасно выходить из дома.

"Мой благотворительный фонд изменил приоритеты и закупает медицинское оборудование и медикаменты, средства защиты. Прошу всех очень ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью родных и близких, родителей и детей", - призвал Порошенко.

"Я не медик. Тем более не знахарь. У меня нет чудодейственных рецептов. Поэтому не собираюсь подменять собой главного санитарного врача. Тем более, что он, по правде говоря, один из немногих в этой власти, кого можно назвать профессиональным. Врачи сегодня - такие же наши защитники, как и армия. И мы в них так же верим, как в солдат", - подчеркнул Порошенко.

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