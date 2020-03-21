"Выступления Зеленского без рвотного рефлекса смотреть нельзя. "Зеленая власть "должна уйти", - Ярош

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал лидер национального движения "ДІЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош. Приводим его текст полностью.
"Украинская добровольческая армия не занимается партийной политикой.
Мы помогали и помогаем отстаивать независимость и соборность нашего государства, шесть лет воюя против агрессии извечного врага - России.
Но, когда в тылу, на высших государственных уровнях происходит невесть что, я решил высказать свою позицию.
Здесь не о партиях, а о Государстве!
Во время большой беды люди должны объединяться и преодолевать ее вместе.
Как испокон веков говорили в Украине: "Гуртом і батька легше бити" ...
В ситуации с пандемией, наш народ должна объединять высшая государственная власть.
Но, вместо объединения украинцев в борьбе с коронавирусной и кремлевской заразой, мы видим супердилетанство, полный непрофессионализм, глупость, лживость, капитулянство, дебильную кадровую политику, антинациональные и антигосударственные провокации, возрождение полной власти компрадорской олигархии и тому подобное ... и ежедневный бессодержательный пиар-пиар-пиар ...
Не прошло и года, как Зеленский стал президентом, а его выступления без рвотного рефлекса уже смотреть невозможно.
Бездарность с наполеоновским комплексом управляет нашим государством - теперь это свершившийся факт.
И чем дольше это "зеленое" недоразумение будет у власти, тем меньше шансов у нас, украинцев, победить в войне как против коронавируса, так и против московской империи ...
Вывод однозначен: "Зеленая власть" должна уйти. Чем быстрее, тем лучше для Украины. # Зе_END!
P.S. Алгоритм действий прост и проверенный, конституционный и мирный: государственные политические партии, общественные организации, активисты объединяются под флагом Национальной идеи - идеи государственности украинской нации; предлагают обществу концепцию и конкретную программу построения государства, персонализированную правительственную команду, и путем акций гражданского неповиновения и прямого действия меняют власть.
И главное, берут на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Чтобы снова не было так, как всегда: одни рискуют всем - жизнью, здоровьем, свободой, а другие приходят к власти и паразитируют на поте и крови украинцев ..."