Не исключаю, что суды готовятся к громким процессам, и вскоре, возможно, начнутся задержания, - адвокат Дульский о бездеятельности судов во время карантина

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Александр Дульский.

"Например, человек не смог прибыть в Киев на заседание Высшего антикоррупционного суда, потому что живет в Харькове, а поезда не ходят, - рассказал он. - Суд принимает решение перенести заседание на утро следующего дня в режиме видеоконференции. Но когда человек приехал в тот суд, с которого якобы должна была проводиться видеоконференция, там сказали, что не могут ее провести. Выяснилось, что сотрудник, который этот процесс обеспечивает технически, не вышел на работу, потому что живет за городом и не смог добраться. Или другая ситуация. Человек не может вообще доехать до Киева из-за сейчас установленных ограничений, а суд не откладывает заседание. А, скажем, в Печерском райсуде столицы помощники судей обзванивают стороны и говорят, что в связи с пандемией они снимают все дела с рассмотрения. Как тут разобраться. У каждого своя игра".

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По его мнению, ни одно распоряжение Кабинета министров не может влиять на работу судов. Это независимая ветвь власти. Но все равно нужно принять какое-то разумное решение по работе всех судов без исключения, а не отдавать это им на откуп.

"Совет судей вроде определился в своем решении, но каждый суд, что хочет, то и творит, - продолжает он. - А как быть человеку в отношении которого проводится досудебное расследование, и за неявку в суд предусмотрено взыскание залога в доход государства? Например, на следующую среду назначено рассмотрение по делу, где мы защищаем голову одного из судов. Человек купил билеты на поезд. Добираться за 700 км. Сегодня ему сообщили, поезд не поедет. Но если он сдаст сейчас проездные документы, чтобы вернуть деньги, прокурор может это расценить, как уклонение от прибытия в суд. Понятно, что прокурор всегда оппонент. Но вопрос в том, что неопределенность есть в самом суде. Речь идет об отправлении правосудия, где все должно быть более четко, чем других местах. Когда метрополитен закрыли, людям же сообщили, что ездить нельзя. Сообщите теперь, как работают суды. Такая бездеятельность провоцирует неопределенность, соответственно нарушение установленного законом права на рассмотрение дела в разумные сроки".

Он также добавил, что возможно, такая бездеятельность судов объясняется не только с коронавирусом и карантинными мероприятиями. "Не исключаю, что суды готовятся к каким-то громким процессам и вскоре, возможно, начнутся задержания", - предположил он.

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