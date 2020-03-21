Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Андрей Ставницер, участвовавший во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским по борьбе с коронавирусом и занимающийся организацией данного процесса в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Новости на сейчас. Опорной больницей выбрали Областную, это мудрое решение, максимально. При ней есть двухэтажное общежитие, в которое в какой-то момент переедут медики. Обратите внимание – их нужно будет кормить, обеспечивать средствами защиты, давать транспорт. Напоминаю, по этим вопросам старший в штабе Пётр Обухов. К команде помощи пожилым и организации волонтеров подключилась Maria Goldberg, имейте в виду. Нашли защитные костюмы в Китае – по 8$. Будем закупать партиями по 10 тысяч. Наши в Китае ИВЛ. Нужен обычный медицинский спирт – для начала хотя бы 10 тонн. На все это нужны деньги. Корпорация монстров принимает любые пожертвования", - написал он.

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"Первоочередная задача сейчас – защитить врачей. Если врачи посыпятся, ребята, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом. Люди скупают для себя в огромном количестве респираторы и другие средства, по национальному заказу первоочередные – министерство обороны. Купить что-то крайне сложно. Остановитесь, люди. Подумайте о других", - призвал Ставницер.

"Пара штрихов к картине, просто, чтобы вы на секунду представили себя на их месте. 176 бригад экстренной помощи, в машине 2 человека, водитель в новых машинах отсечен, в старых – нет, так что 3 человека. Врачи скорой помощи – первые "воины", которые будут принимать на себя основной удар. Нужна полная защита – костюм, респиратор, очки, бахилы и тд. Они одноразовые – снял и больше пользоваться нельзя. Доктора будут ВЫНУЖДЕНЫ пользоваться памперсами, чтобы не снимать лишний раз костюм. Представьте себе на секунду", - пояснил он.

"После докторов нужно обратить внимание на людей с диагнозами, которые тоже требуют ИВЛ. Например, диализ. Вместе со списками пожилых одиноких людей в своих домах, поинтересуйтесь еще людьми с хроническими заболеваниями. Им нужна будет помощь с транспортом и регулярными поездками в больницы", - акцентировал Ставницер.

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"Получаем вал предложений о помощи любой – спасибо, люди, вы все же молодцы. Yevgen Lemberg дал средство для дезинфекции поверхностей и 400 костюмов. Всех буду тегать постепенно, обещаю. Тут есть ремарка – меценаты, которые сейчас закупают ИВЛ, другие средства, и отдают их в свою, условно говоря, районную больницу, остановитесь, не делайте этого! Есть опорные больницы, это публичная информация – узнайте их потребности, отдайте туда. Если нет информации – свяжитесь с Корпорацией монстров.

Опорных в области сейчас 4:

1. Одесская областная клиническая, ул. Академика Заболотного, 26/32

2. Городская клиническая инфекционная, ул. Пастера, 7

3. Измаильская городская центральная, пр. Суворова, 68, Измаил

4. Черноморская бассейновая больница на водном транспорте, ул. Виталия Шума, 4

Инструкцию от китайских докторов, которую собрал Джек Ма, уже перевели на русский. Мы сейчас работаем с переводом – редактируем и советуемся с медиками, чтобы все было точно. НЕРЕДАКТИРОВАННАЯ версия вот. Вычитанная будет скоро, подождите, пожалуйста, торопимся. Украиноязычный тоже будет.

Будем встречаться с бизнесменами Одессы, уверен, вместе мы многое сможем сдвинуть с места.

Берегите себя и берегите родителей.

Деньги можно перевести Katherine Nozhevnikova на Корпорацию монстров

Страница штаба Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области", - резюмировал Ставницер.





