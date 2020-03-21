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21.03.20 12:39

За сутки полиция Киевщины составила около 70 протоколов за нарушение карантина

Сотрудники полиции за прошедшие сутки, 20 марта, задокументировали 67 фактов нарушений карантинных правил.

коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области.

Как отметили в полиции, большинство нарушений связаны с не прекращением предпринимательской и торговой деятельности, а также с перевозкой недопустимого количества пассажиров в общественном транспорте.

"За прошедшие сутки полицейские задокументировали 67 фактов нарушений правил карантинных мероприятий по ст. 44-3 КУоАП. Из них в отношении руководства заведений - 22, работников заведений или учреждений - 34, и в отношении водителей транспортных средств - 11", - сообщили в полиции.

Все админматериалы направлены в суд для принятия решения.

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