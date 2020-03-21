За сутки полиция Киевщины составила около 70 протоколов за нарушение карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области.

Как отметили в полиции, большинство нарушений связаны с не прекращением предпринимательской и торговой деятельности, а также с перевозкой недопустимого количества пассажиров в общественном транспорте.

"За прошедшие сутки полицейские задокументировали 67 фактов нарушений правил карантинных мероприятий по ст. 44-3 КУоАП. Из них в отношении руководства заведений - 22, работников заведений или учреждений - 34, и в отношении водителей транспортных средств - 11", - сообщили в полиции.

Все админматериалы направлены в суд для принятия решения.

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