В Тернополе из-за коронавируса ввели масочный режим: работа общественного транспорта будет остановлена с понедельника

"В Тернополе создали специальный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель штаба - городской председатель Тернополя Сергей Надал. С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта", - сказано в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что перевозить будут только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания, аптек, Тернопольской дирекции "Укрпочта", работников аварийных служб).

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Кроме того, на въездах в Тернополь создадут санитарно-контрольные посты, где будут проводить температурный скрининг.

Также на территории Тернопольской громады введен масочный режим.

Как сообщалось, первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали у 57-летнего священнослужителя